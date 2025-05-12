Концерт ко Дню Победы прошел в детской школе искусств в Истре

В Истринской Детской школе искусств «Вдохновение» имени Ширшова прошел праздничный концерт, посвященный Великой Победе. Зрители услышали песни военных лет — от героических до лирических.

На сцену вышли воспитанники творческих коллективов школы, а также их преподаватели. В патриотическую программу концерта вошли любимые и знакомые многими поколениями песни военных лет.

В феврале этого года школа искусств представила выставку детских рисунков «Отчизны верные сыны!». На ней можно было увидеть портреты героев — жителей муниципального округа Истра, павших в зоне проведения Специальной военной операции. Все портреты были написаны от руки.

Юных художников, чьи работы были представлены на выставке, по завершению концерта наградили грамотами.

Такое внимание к детскому творчеству и исторической памяти помогает воспитывать в подрастающем поколении уважение к подвигу предков и чувство гражданской ответственности.