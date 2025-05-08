Концерт ко Дню Победы прошел у торгового центра «Атлас» в Серпухове
Более 300 жителей Серпухова приняли участие в патриотической акции, посвященной 80-летию Победы. Они исполнили песни военных лет.
В мероприятии приняли участие студенты Губернского колледжа вместе с воспитанниками Дома социального обслуживания «Данки».
«Каждый год состав участников меняется, но песни Победы остаются неизменными. „Катюша“, „Смуглянка“, „День Победы“ — эти мелодии, знакомые каждому, спетые миллионы раз, до сих пор трогают сердца и объединяют нас в памяти о Великой Победе», — рассказала Татьяна Ключанских, советник директора по воспитанию Губернского колледжа.
Площадку для проведения концерта предоставил торговый центр «Атлас».
В следующем году патриотической акции исполнится 10 лет.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.