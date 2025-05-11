Концерт ко Дню Победы прошел у дома ветерана Антонины Андреевой в Щелкове

Накануне Дня Великой Победы коллектив администрации Щелкова во главе с Андреем Булгаковым поздравил ветеранов, проживающих в округе. По сложившейся традиции во дворах каждого ветерана прошли праздничные концерты.

Андрей Булгаков вручил подарки от имени губернатора Андрея Воробьева и лично от себя Антонине Тихоновне Андреевой. Войну она встретила в возрасте 14 лет: отец ушел на фронт, а мать работала в тылу, помогая фронту. Антонине пришлось взять на себя роль старшей в семье.

Через некоторое время повестка пришла и самой 17-летней Антонине, после чего она отправилась санитаркой в военно-полевой госпиталь. Постоянно перемещаясь с одного места на другое, она видела разрушения и страдания. Однажды она подумала: «Когда же это все закончится?» — и буквально на следующий день пришло известие о капитуляции Германии. Однако работа юной санитарки не завершилась.

«Только когда последнего бойца нашего вылечили, в октябре, тогда и поехали домой», — вспоминает Антонина Тихоновна.