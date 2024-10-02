Концерт творческих коллективов прошел во дворце культуры в Воскресенске

Выступление творческих коллективов состоялось на площади дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Концертная программа посвящалась Дню памяти великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Пронизанное душевной теплотой мероприятие получило название «О любви стихами и музыкой…». Вокальные и хореографические коллективы дворца культуры подарили зрителям свои лучшие номера.

Для них пели ансамбль «Акварель» и хор русской песни «Купава», участники вокальной студии «Иван да Марья» и народного коллектива «Созвездие», солистка студии академического вокала Prima Анастасия Кузева, танцевал эстрадный ансамбль эстрадного танца Maxi Dance.

В течение всего вечера звучали проникновенные слова о том, что вера, надежда и любовь неотделимы друг от друга и от души человека.

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