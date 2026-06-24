Концерт ко Дню памяти и скорби прошел в Районном доме культуры Ногинска

Для жителей Ногинска и Богородского округа 22 июня — это не просто памятная дата в календаре, это день, когда все замирают в торжественном молчании, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, за возможность жить, любить и мечтать. Эта дата навсегда разделила историю страны на «до» и «после»: 85 лет назад, ранним утром, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

Для Ногинска эта боль особенно близка: из города с населением 81 тысяча человек на фронт ушли 37 тысяч жителей, из них 15 тысяч не вернулись домой. Более 10 тысяч ногинчан удостоены правительственных наград, 30 человек стали Героями Советского Союза.

В современном мире, где информации очень много, а внимание рассеивается за секунды, особенно важно говорить с детьми о серьезных вещах. Именно поэтому организаторы РДК подготовили для ребят не просто концертную встречу, а глубокую, проникновенную программу. Главная цель — не просто вспоминать прошлое, но через культуру и творчество строить мосты между поколениями.

Воспитанники лагерей стали участниками мероприятия, призванного напомнить о том, какой ценой достался нам мир. В программе звучали стихи и песни военных лет, демонстрировались кадры хроники. Это была дань уважения тем, кто не вернулся с войны, и напоминание о том, как важно ценить мир и беречь друг друга.

Мероприятие в РДК стало частью большой серии памятных акций, проходящих по всему Богородскому округу.