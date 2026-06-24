Концерт ко Дню памяти и скорби прошел в Районном доме культуры Ногинска

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Районный дом культуры 22 июня распахнул свои двери для юных жителей Богородского округа. Здесь состоялось торжественное мероприятие, собравшее ребят из пришкольных летних лагерей.

Для жителей Ногинска и Богородского округа 22 июня — это не просто памятная дата в календаре, это день, когда все замирают в торжественном молчании, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, за возможность жить, любить и мечтать. Эта дата навсегда разделила историю страны на «до» и «после»: 85 лет назад, ранним утром, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

Для Ногинска эта боль особенно близка: из города с населением 81 тысяча человек на фронт ушли 37 тысяч жителей, из них 15 тысяч не вернулись домой. Более 10 тысяч ногинчан удостоены правительственных наград, 30 человек стали Героями Советского Союза.

В современном мире, где информации очень много, а внимание рассеивается за секунды, особенно важно говорить с детьми о серьезных вещах. Именно поэтому организаторы РДК подготовили для ребят не просто концертную встречу, а глубокую, проникновенную программу. Главная цель — не просто вспоминать прошлое, но через культуру и творчество строить мосты между поколениями.

Воспитанники лагерей стали участниками мероприятия, призванного напомнить о том, какой ценой достался нам мир. В программе звучали стихи и песни военных лет, демонстрировались кадры хроники. Это была дань уважения тем, кто не вернулся с войны, и напоминание о том, как важно ценить мир и беречь друг друга.

Мероприятие в РДК стало частью большой серии памятных акций, проходящих по всему Богородскому округу.

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