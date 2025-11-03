Концерт ко Дню народного единства прошел в центре «Вертикаль» в Серпухове

Мероприятие ко Дню народного единства организовали в Пущине. На нем представили творческие номера патриотической направленности.

Перед зрителями выступили солисты и танцоры студий Центра культурного развития «Вертикаль». Кроме того, свою творческую программу представил скрипач-виртуоз Давид Агинян, лауреат всероссийских музыкальных конкурсов. Давид исполнил народные, национальные композиции, а также произведения собственного сочинения.

Также с приветственными словами к гостям праздника обратилась муниципальный депутат Юлия Громова.

«Россия — многонациональное государство с богатой историей, традициями и культурой. И сегодня, в условиях современных вызовов и изменений, особенно важно осознавать, что наша главная сила заключается в единстве», — сказала Юлия Громова.

