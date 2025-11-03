Благотворительный показ фильма «Первый на Олимпе» прошел в Серпухове

Киномероприятие ко Дню народного единства организовали во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. В нем приняли участие бойцы СВО и их родственники.

Зрителям показали спортивную драму о первом советском олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове. Это блокадник, который пережил войну и обрел новый смысл жизни благодаря академической гребле и поддержке тренеров.

«Фильм рассказывает об упорстве человека, который путем своего упорного труда победил в соревнованиях по гребле на лодках на Олимпиаде. Это действительно большая победа, когда еще совсем недавно наш человек, который находился на поле боя, который защищал нашу Родину, таким образом показывал, что мы сильная нация, что мы можем многое, в том числе и в спорте», — сказал директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев.

Отметим, что подобные тематические встречи проводят в учреждении ежемесячно.