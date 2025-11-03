Концерт ко Дню народного единства прошел в Рузе

Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, организовали в центре культуры и искусств «Тучково» в Рузе. Для зрителей подготовили танцевальные и вокальные творческие номера.

На сцене выступили вокалисты легендарного фольклорного ансамбля «Сударушка». Танцевальные номера представили воспитанники студии танца «Экшн».

Также в концерте приняли участие вокалисты театра-студии «Поколение Саунд».

«Очень важно приходить на такие концерты, чтобы насладиться эмоциями, получить заряд энергии. День народного единства — это культура, традиции и единство поколений — от старшего к самому младшему», — сказала культурный организатор Центра культуры и искусств «Тучково» Софья Хлусова.

Зрителями праздничного концерта стали жители разных поколений. Многие номера имели патриотическую направленность.