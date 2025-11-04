Концерт ко Дню народного единства прошел в Химках

Участие в мероприятии приняли активные жители, представители администрации округа и общественники.

«День народного единства — праздник, который напоминает нам о том, как важно быть сплоченными перед лицом любых вызовов. Это урок нашей славной истории, когда только общими усилиями народ смог отстоять свою независимость», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Артисты местного Дома культуры исполнили танцевальные и вокальные номера патриотической направленности.

«К государственному празднику в Химках пройдет еще множество массовых мероприятий. Наши жители смогут посетить концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, исторические лекции, кинопоказы и многое другое», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.