Концерт ко Дню народного единства прошел для бойцов СВО в госпитале Реутова

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии состоялся концерт, посвященный Дню народного единства. Для участников специальной военной операции, находящихся на лечении, выступили ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и коллектив народной песни «Славяночка».

Мероприятие посетили глава Реутова Филипп Науменко и командир дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов. Они навестили бойцов, передали им необходимые вещи и подарки от жителей наукограда, сделанные своими руками.

«В госпитале для бойцов созданы все условия, ведь это учреждение по праву считается флагманом военного здравоохранения», — отметил Филипп Науменко. Также были обсуждены дополнительные меры поддержки для участников СВО.

Главный военный клинический госпиталь войск Национальной гвардии включает в себя четыре центра, более 40 лечебно-диагностических отделений и медицинский отряд специального назначения. Это многопрофильное учреждение здравоохранения Росгвардии, оснащенное современным оборудованием и предназначенное для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи раненым.

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