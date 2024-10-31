Концерт ко Дню народного единства пройдет в ДК «Луговая» в Лобне

В городском округе Лобня пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Жителей и гостей города приглашают посетить праздничные события в Домах культуры.

Так, 2 ноября в 18:00 в ДК «Луговая» состоится концерт под названием «В единстве сила». На сцене выступят творческие коллективы Дома культуры, которые подготовили разнообразную программу, отражающую дух праздника. Концерт пройдет по адресу: Научный городок, 1Б. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+.

Также 4 ноября в 14:00 в ДК «Красная поляна» начнется фестиваль «Единство». В рамках фестиваля запланированы спортивные состязания, концертная программа, мастер-классы и выставка картин местных художников. Фестиваль пройдет по адресу: улица Спортивная, 4. Вход на все мероприятия также свободный, возрастное ограничение — 6+.

Организаторы напоминают, что в Лобне регулярно проводятся культурные мероприятия для всех жителей города. Для горожан организуются бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и концерты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию творческого потенциала.

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