Концерт ко Дню народного единства дали в Волоколамске

День народного единства в Волоколамске отметили праздничным концертом финалистов XIX фестиваля «Родники». На сцене Дома культуры собрались более двухсот участников, чтобы продемонстрировать свои таланты в вокале, танце и актерском мастерстве.

«В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, избавив Москву от польских интервентов. Русское государство сохранил народ — вне зависимости от происхождения, веры и положения в обществе», — сказала заместитель главы округа Марина Марнова.

Завершился праздничный концерт церемонией награждения. Финальную песню «Мы — единое целое» исполнил Сергей Широков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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