Концерт ко Дню молодежи прошел в Подольске

Традиционный концерт «Танцуйте с нами!» состоялся в преддверии праздника на площади перед сельским домом культуры «Быково». Участниками мероприятия стали более 200 человек — жителей поселка и сотрудников ДК.

Праздничный концерт организовали руководитель коллектива ВИА «Октябрь» Александр Внуков и ведущий методист Елена Гимбор. Для зрителей также выступили гости — вокальная группа «Дуэт Ю» из Москвы и Дмитрий Гоголев с современным хореографическим номером

Программа концерта включала и классические произведения. Подольчанин Владимир Музалевский сыграл на клавишах прелюдию ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

Основные праздничные мероприятия ко Дню молодежи в Подольске пройдут в парке имени Виктора Талалихина. Жителей и гостей городского округа ждут спортивные соревнования и тематические активности, концерт с живой музыкой, выставка квадро- и мототехники и маркет «Бочка». Будут работать разнообразные арт-площадки. Праздник начнется в воскресенье, 29 июня, в 14:30. Вход на все мероприятия свободный.