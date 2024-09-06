Концерт ко дню микрорайона Восточный пройдет в парке «Киово» 7 сентября

В городском округе Лобня пройдет праздничная программа «С Днем рождения, любимый город!», посвященная Дню микрорайона «Восточный». Мероприятие состоится в парке Киово и начнется в 15:00.

Для самых юных участников организуют детскую интерактивно-развлекательная программа с веселыми играми, танцами и викторинами. Любители творчества смогут принять участие в мастер-классе по изобразительному искусству под названием «В День города вместе Мы!».

Для детей будет работать зона аквагрима, где каждый сможет преобразиться с помощью красочных рисунков на лице. Одним из ярких моментов праздника станет шоу мыльных пузырей, которое подарит массу положительных эмоций и впечатлений.

Кроме того, на сцене выступят творческие коллективы города с концертной программой, включающей песни и танцы. Это отличная возможность насладиться талантами местных артистов и провести время в кругу семьи и друзей.

Организатором праздника выступает Центр досуга «Восточный», который регулярно проводит занятия для детей и взрослых, организует кружки и мастерские, а также проводит лекции, выставки и праздничные мероприятия.

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