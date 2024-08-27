Концерт ко Дню микрорайона Красный Холм прошел Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В минувшие выходные жители микрорайона Красный Холм в Воскресенске отметили День микрорайона. Праздничный концерт, организованный Культурно-досуговом центром, стал кульминацией торжества.

Директор спортивного комплекса «Химик» Олег Сухарь и начальник Белоозерского территориального отдела Елена Колобова поздравили собравшихся. Они отметили важность единства и сплоченности местного сообщества.

В рамках праздника вручили грамоты и подарки самым активным жителям микрорайона, которые вносят вклад в развитие своего района. Особое внимание уделили Надежде и Олегу Симанженковым, которым вручили благодарственное письмо в связи с юбилеем «Золотая свадьба» как образцу любви, семьи и верности.

Для юных жителей была организована развлекательная программа с аниматорами, мастер-классы и игровая зона с батутами и сувенирами. Праздник прошел в атмосфере радости и веселья, оставив у всех участников только положительные впечатления.

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