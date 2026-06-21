Концерт ко Дню медицинского работника прошел в Химках

Праздничное мероприятие провели для сотрудников учреждений здравоохранения округа. Врачам и медицинским сестрам вручили награды, а центральным событием стало вручение медали Луки Крымского.

В торжестве приняли участие глава округа Инна Федотова, депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Врачу-анестезиологу-реаниматологу Александру Шестову вручили государственную награду: медалью Луки Крымского и почетной грамотой Министерства здравоохранения Московской области отметили его вклад в оказание помощи в Курской области. В составе медицинского отряда ВДВ он шесть раз выезжал в командировки, работал с участниками контртеррористической операции, помогал мирным жителям и военнослужащим.

Инна Федотова поблагодарила медицинских работников за профессионализм, мужество и преданность делу. Благодарственные письма вручили медицинской сестре Светлане Каштановой, оператору Ирине Крыловой, главному медицинскому брату Роману Мелешину, фармацевту Елене Политовой и врачу Регине Салаховой. Поздравительные адреса получили заведующие подразделений больницы и других учреждений.

Владислав Мирзонов подчеркнул, что система здравоохранения держится на людях, которые ежедневно помогают пациентам, принимают сложные решения и остаются верны своему призванию. В Химках продолжают поддерживать развитие медицинской сферы и создавать условия для качественной и доступной помощи жителям.