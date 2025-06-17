Концерт ко Дню медицинского работника прошел в Дмитрове

Награды от администрации округа и местного профсоюза медиков получили врачи, фельдшеры, медсестры и водители «скорой помощи». Благодарственные письма и почетные грамоты им вручили глава Дмитрова Иван Курданин, депутат Мособлдумы Марина Шевченко и протоиерей Афанасий Чорногуз.

Отметили на мероприятии и лауреатов конкурса «Лучший по профессии». Ими стали врач общей практики Наталья Бельская, участковый врач-терапевт Олеся Панина и детский врач-эндокринолог Наталия Сергеева.

«Именно вы, наши дорогие доктора, фельдшеры, медсестры, санитары очень часто утешаете и лечите жителей, забывая про себя, про свои семьи. В наших медицинских учреждениях появляется новое технологическое оборудование. Но что это значит отдельно без вас, профессионалов, без наших почетных медиков? Ничто. Поэтому я, в первую очередь, хочу вам сказать огромное спасибо за ваш труд, поздравить вас с праздником», — сказал Иван Курданин.