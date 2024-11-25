Концерт ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах

Праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин» прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Матерей поздравили первые лица города, а творческие коллективы представители свои номера.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что материнство — самое большое счастье для женщины.

«Когда женщина становится мамой, то у нее начинают светиться глаза, мы совершенно по-другому начинаем смотреть на мир. Быть мамой — это сложная и важная миссия», — подчеркнула Юлия Олеговна.

Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков поздравил присутствующих с Днем матери. Председатель муниципального Совета депутатов Андрей Гореликов пожелал мамам здоровья и долгих лет жизни.

Участники увидели праздничный концерт. За ним с удовольствием наблюдали и маленькие зрители, которые пришли на торжество вместе с мамами.

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