Концерт ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове
Торжественный концерт, посвященный Дню матери, прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове. Творческие коллективы подготовили праздничную программу. На сцене отметили тех, кто причастен к этому событию.
«Мать, материнство — это особо почитаемое состояние, которое прославляется в человеческой культуре на протяжении всей истории. Понятно, что очень важно почитать женщину в этом статусе. Следует говорить о материнстве, как о подвиге и радости», — сказал настоятель Богородицерождественского храма села Васькино Александр Смолиевский.
Один за другим на сцену выходили люди, которые произносили душевные и проникновенные слова.
«Мама — это тот человек, к которому мы обращаемся в любые периоды нашей жизни: и когда нам хорошо, и когда нам плохо, и когда у нас бывает бывают проблемы. Быть мамой — это огромное счастье и большая ответственность. Кроме основной своей профессии вы совмещаете профессии врача, повара, кондитера и много еще каких профессий», — сказала заместитель главы городского округа Ольга Щукина.
Творческие коллективы округа в качестве подарка ко Дню матери подготовили большую праздничную программу. В зале царила добрая, праздничная и искренняя атмосфера.
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