Концерт ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове

Торжественный концерт, посвященный Дню матери, прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове. Творческие коллективы подготовили праздничную программу. На сцене отметили тех, кто причастен к этому событию.

«Мать, материнство — это особо почитаемое состояние, которое прославляется в человеческой культуре на протяжении всей истории. Понятно, что очень важно почитать женщину в этом статусе. Следует говорить о материнстве, как о подвиге и радости», — сказал настоятель Богородицерождественского храма села Васькино Александр Смолиевский.

Один за другим на сцену выходили люди, которые произносили душевные и проникновенные слова.