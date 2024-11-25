Концерт ко Дню матери прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Праздничные мероприятия прошло в честь Дня матери в парке «Ривьера» в Можайске. Специально подготовленная программа подарила участникам мероприятия атмосферу уюта и радости.

Теплая встреча с детским психологом прошла в формате интерактивного лектория. Специалист ответила на вопросы родителей и поделилась полезными рекомендациями о том, как выстраивать доверительные отношения с детьми.

Мастер-класс по рисованию необычными техниками превратился в настоящее волшебство. Участники создали уникальные работы, которые удивили всех. Каждый ушел с вдохновением и желанием продолжать творить.

Завершением вечера стал концерт группы «45 минут» в уютной атмосфере кафе «Чебурашка». Живая музыка, проникновенные мелодии и громкие аплодисменты стали главными акцентами этого душевного праздника. Гости наслаждались не просто музыкой, а настоящим погружением в мир эмоций, которое подарили талантливые исполнители.

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