Концерт ко Дню матери прошел в Можайске

Поприветствовали гостей и виновниц торжества исполняющий обязанности заместителя главы Можайского муниципального округа Денис Потылицын, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и муниципальный депутат Василий Овчинников.

Благодарственные письма администрации муниципалитета получили женщины, которые каждый день вкладывают душу в воспитание детей, являются их главной поддержкой и активно участвуют в их жизни.

«Уважаемые мамы, бабушки и жители Можайского муниципального округа! Сегодня весь наш зал наполнен особой теплотой ваших сердец. В этот ноябрьский день мы откладываем все дела, чтобы сказать самые главные слова — спасибо! Спасибо за вашу бесконечную любовь, бессонные ночи и мудрые советы», — сказал Денис Потылицын.

Праздничный концерт подготовили солисты и творческие коллективы КДЦ.