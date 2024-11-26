Концерт ко Дню матери прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Для матерей в Котельниках организовали праздничную программу. Она прошла в Кузьминском лесопарке.
Концертная программа прошла с участием местных артистов. Для гостей организовали праздничную лотерею и ярмарку с уникальными товарами.
«Мы не первый раз здесь, поэтому мы знаем, что пользуется интересом. Очень часто приходят люди, которые здесь отдыхают и всегда говорят, как интересно у вас проходят все выходные и праздники. Почаще делайте их. Вот стараемся следовать тому, что люди просят», — сказала режиссер культурного комплекса «Котельники» Лилия Никитинская.
Всем мамам вручили цветы. Гости посещали творческие мастер-классы, играли в настольные игры, танцевали и пили чай.
«Это тоже ощущение праздника, потому что, когда мы на работу выходим, создаем настроение сначала себе, потом всем окружающим, с этим настроением приходим домой», — сказала участница концерта Светлана Отиева.
Праздник подарил множество позитивных эмоций присутствующим.
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