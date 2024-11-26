Концерт ко Дню матери прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Концертная программа прошла с участием местных артистов. Для гостей организовали праздничную лотерею и ярмарку с уникальными товарами.

«Мы не первый раз здесь, поэтому мы знаем, что пользуется интересом. Очень часто приходят люди, которые здесь отдыхают и всегда говорят, как интересно у вас проходят все выходные и праздники. Почаще делайте их. Вот стараемся следовать тому, что люди просят», — сказала режиссер культурного комплекса «Котельники» Лилия Никитинская.