Концерт ко Дню матери прошел в городском парке Солнечногорска

Общеобластное мероприятие «Для милых мам» прошло в городском парке Солнечногорска. Для гостей праздника подготовили трогательное видеопоздравление «Маме с любовью», а также концерт, викторины и мастер-классы.

На интерактивной лекции «Мамина шкатулка» гости парка познакомились с модными тенденциями предстоящего зимнего сезона и смогли оценить уникальные изделия от дизайнера и имидж-стилиста Люции Тихомировой.

В рамках мастер-класса «С любовью для мамы» дети создавали поздравительные открытки, а родители участвовали в увлекательной викторине «Как хорошо я знаю своего ребенка». Все это сопровождалось живым концертом от солистов вокальной студии «Гармония» дома детского творчества «Юность».

«Это был замечательный и теплый праздник, который стал ярким примером поддержки и уважения к матерям. Он способствовал укреплению семейных ценностей и созданию позитивной атмосферы в нашем городе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.