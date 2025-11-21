Концерт ко Дню матери пройдет в Химках

Десятки праздничных мероприятий пройдут в Химках в преддверии Дня матери. Праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.

Праздничные события пройдут в парках, домах культуры и творческих учреждениях городского округа.

22 ноября в парке Величко в 12:00 начнется анимационная программа с играми и конкурсами, а также мастер-класс по технике рисования «Эбру». В этот же день в 13:00 в парке «Подрезково» стартует музыкально-интерактивная программа «Милым мамам» с играми, викториной и дискотекой, а в 14:00 детей ждет мастер-класс «Открытка маме».

27 ноября в 17:00 в ДК «Лунево» состоится концерт «Мамочка милая мама моя!» с выступлением музыкальных коллективов.

28 ноября в 17:00 в ДК «Контакт» пройдет праздничный концерт «За все тебя благодарю», где прозвучат песни собственного сочинения и популярные композиции.

29 ноября в 15:00 в Центральной детской школе искусств состоится концерт «День матери в России» с участием юных артистов, воспитанников и преподавателей школы, а также волонтеров и участников боевых действий.