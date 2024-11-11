Концерт ко Дню матери пройдет в ДК имени Ленина в Серпухове

День матери отметят в Серпухове праздничным концертом. Он состоится 22 ноября. Творческие номера подготовят местные коллективы.

Мероприятие под названием «Всем сердцем любим вас» приурочат ко Дню матери. На нем исполнят душевные песни и энергичные танцы.

Также зрителей ждут цирковые номера. Все выступления подготовят воспитанники творческих коллективов Дворца культуры имени В. И. Ленина.

Концерт начнется в шесть часов вечера. Узнать подробности можно по телефону: +7 915 459-72-79.

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