Концерт ко Дню матери пройдет в ДК имени Ленина в Серпухове
День матери отметят в Серпухове праздничным концертом. Он состоится 22 ноября. Творческие номера подготовят местные коллективы.
Мероприятие под названием «Всем сердцем любим вас» приурочат ко Дню матери. На нем исполнят душевные песни и энергичные танцы.
Также зрителей ждут цирковые номера. Все выступления подготовят воспитанники творческих коллективов Дворца культуры имени В. И. Ленина.
Концерт начнется в шесть часов вечера. Узнать подробности можно по телефону: +7 915 459-72-79.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Детскую площадку модернизировали на улице Долгого в Подольске
ГУР Украины предложило летчику $600-750 тысяч за угон российского вертолета
Подмосковные больницы получили более 70 аппаратов ИВЛ в 2024 году
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 ноября
День карьеры и тренинги провели в подмосковном лагере «Литвиново»
Глава раскольнической ПЦУ наградил рейдеров, захвативших храм в Черкассах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте