Концерт ко Дню матери-казачки прошел в Ногинске

На площадке ногинского дома культуры состоялся праздничный концерт с участием юных артистов Богородского городского округа. Мероприятие посвятили 250-летию празднования Дня матери-казачки.

День матери-казачки отмечают 4 декабря, как и большой церковный праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Знаковая дата олицетворяет духовную защиту, тесную связь с традициями народа. В этот день казаки отдают дань уважения и благодарности матерям и женам.

Юные артисты Богородского округа представили зрителям свои самые душевные и трогательные номера. Программу концерта организовали с трепетом и любовью.

Отметим, что Станичное казачье общество Богородского округа проводит мероприятия по воспитанию подрастающего поколения, прививает им духовные и нравственные ценности.

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