Концерт ко Дню косоворотки прошел для детей в Богородском округе

В Доме культуры «Ямкино» в Богородском округе для воспитанников детского сада Центра образования № 45 10 июля прошла праздничная программа ко Дню косоворотки. Юные жители деревни погрузились в атмосферу старинной Руси через игры, музыку и танцы.

Праздник, который в современной России начали отмечать с 2020 года, пробуждает интерес к истокам русской культуры. В старину «День косоворотки» имел особый смысл: родители дарили сыновьям новую рубаху, отмечая их взросление и приобщение к труду.

Для ребят подготовили программу: они узнали, почему русская рубаха называется косовороткой, какие узоры украшали одежду на Руси, как проходили народные праздники. Затем дети попробовали старинные игры на себе.

На сцене выступила вокальная студия «Созвездие» Дома культуры «Ямкино». Ребята участвовали в играх «Передай платочек», «Собери урожай», танцевали и отвечали на вопросы викторины о быте и традициях Древней Руси. Каждый ребенок стал частью народного праздника.