Концерт ко Дню кадета прошел в Химках

Концерт, посвященный Дню кадета, провели в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. Воспитанников с праздником поздравили сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, ветераны боевых действий и активисты округа.

Концерт по случаю праздника организовали сами учащиеся школы-интерната. Ребята исполнили «Кадетский вальс» и прочитал тематические стихотворения. Помимо этого, с творческим номером выступил ансамбль народных инструментов.

Лучших учеников во время торжественной части отметили знаками отличия и дипломами.

«Кадетство прививает детям самостоятельность, эстетическую культуру и помогает сформировать правильные моральные качества. Кроме того, выпускники кадетского корпуса становятся желанными абитуриентами вузов Министерства чрезвычайных ситуаций, Академий Следственного комитета и Федеральной службы охраны», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что первый кадетский класс в школе-интернате открыли 16 лет назад. Тогда с инициативой выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Сегодня здесь обучают 272 воспитанников, 40 из них — кадеты.