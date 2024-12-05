Концерт ко Дню инвалидов прошел в центре культуры «Факел» во Фрязине

Праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня инвалида, прошел в центре культуры и досуга «Факел» во Фрязине. Концерт проводится во Фрязине ежегодно, чтобы выразить признательность людям с ОВЗ и их семьям.

В округе работают над созданием комфортной городской среды, чтобы улицы были доступны для всех категорий граждан.

«Искренне благодарю Оносову Антониду Павловну — председателя местного отделения Всероссийского общества инвалидов — и всех активных участников общества за наше плодотворное взаимодействие. Мы всегда готовы к диалогу и сделаем все возможное для создания более доступного и справедливого общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал и жить полноценной жизнью», — сказал глава городского округа Ф​рязино Дмитрий Воробьев.

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