Концерт ко Дню инвалидов прошел в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов и 35-летию Мытищинского районного общественного Фонда помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда». На празднике собрались жители с ограниченными возможностями здоровья, их близкие, волонтеры и другие гости.

Коллектив фонда наградили за вклад в развитие социальной помощи, адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Специалистов организации поблагодарил депутат Совета депутатов Николай Шпак.

«Есть люди, которые волею судьбы лишены привычных радостей жизни: видеть, слышать, свободно передвигаться, разговаривать в течение своей жизни. Искренне благодарю работников фонда, благодаря которым многие ребята получили возможность пройти реабилитацию, получить образование, раскрыть свои таланты и поверить в себя», — сказал народный избранник.

Перед зрителями выступил детский хор «Созвездие», который представил музыкальный номер «Снежинка». Артисты театра «ФЭСТ» показали гостям мероприятия спектакль «Храброе сердце».

По словам директора фонда «Надежда» Александра Савицкого, Международный день инвалидов — не просто дата в календаре, а призыв к действию.

«Это напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, им труднее, чем всем остальным, и наш долг — уделять им внимание, помогать и словом, и делом», — отметил он.

В городском округе Мытищи большое внимание уделяют работе со школьниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Для ребят организовали отдельные направления дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей.