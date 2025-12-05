Концерт ко Дню инвалидов прошел в Дмитровском округе

Более 200 жителей Дмитровского муниципального округа приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов. В Центре культурного развития «Яхромский» для гостей организовали концерт, а детям вручили новогодние подарки.

Праздник объединил детей и взрослых с ограниченными возможностями, представителей обществ глухих, слепых и инвалидов, членов общественной организации «Вместе с нами».

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина поприветствовала гостей мероприятия.

«Сегодня мы собрались здесь на празднике добра, любви и милосердия, посвященном Дню людей с ограниченными возможностями здоровья, которым надо чуть больше силы и упорства, чтобы жить полной жизнью. Этот день очень нужен нашему обществу — для того, чтобы восхититься их необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложнейших условиях», — сказала Ирина Костышина.

Мероприятие посетила делегация Можайской районной организации поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов во главе с руководителем Маргаритой Орловой. По словам начальника отдела по работе с абитуриентами ФГБОУ ИВО «Российский государственный университет социальных технологий» Тамилы Крутоус, которая также прибыла на встречу, Международный день инвалидов — это праздник сильных и целеустремленных людей, начавших жизнь заново и понимающих, как эта жизнь дорога.

Перед собравшимися с яркими творческими номерами выступили артисты с инвалидностью и творческие инклюзивные коллективы.

«Это был замечательный праздник! Мы все очень довольны! От себя лично скажу, что я признателен администрации и главе округа Михаилу Шувалову за заботу о нас, за поддержку. Это всегда дает нам силы двигаться вперед, невзирая на наши ограниченные возможности», — поделился один из участников мероприятия.

В конце вечера всем детям раздали сладкие новогодние подарки от администрации Дмитровского муниципального округа.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья — не формальность, а наша принципиальная позиция. Мы продолжим работу по развитию доступной городской среды, расширению спектра социальных услуг и созданию условий для их творческой и профессиональной самореализации», — сказал руководитель муниципалитета Михаил Шувалов.