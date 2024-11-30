Концерт ко Дню Государственного герба прошел в Химках

В городском округе Химки состоялись десятки мероприятий ко Дню Государственного герба России. Одно из них прошло в доме культуры «Контакт».

К мероприятию присоединились муниципальный депутат Владимир Суслов и заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

«Нам рассказали множество интересных фактов из истории создания герба Российской Федерации. Огромное спасибо организаторам», — отметил он.

Еще одну встречу в преддверии государственного праздника провели в школе «Наследие». Учащиеся приняли участие в интерактивной викторине, а также стали слушателями лекции. Вместе с ними к мероприятию присоединился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

«В Химках реализуют масштабную общественную программу, направленную на формирование чувства патриотизма и любви к Родине. Для жителей регулярно проводят различные мероприятия. Сегодняшняя встреча также стала возможна благодаря этому», — подчеркнул Егор Ченюк.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что с начала июля в Химках уже провели свыше 500 мероприятий для горожан. Это патриотические акции, лекции, выставки, кинопоказы и многое другое. Участие в них принимают активные жители, выдающиеся деятели округа и страны, общественники и депутаты. В их числе — Татьяна Кавторева, Глеб Демченко, Ольга Кириллова, Ольга Игнатьева, Галина Болотова и многие другие.

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