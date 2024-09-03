Концерт ко Дню города провели в Доме культуры «Белая дача» в Котельниках

Торжественное мероприятие «Мир. Семья. Котельники», посвященное Дню города, прошло в Доме культуры «Белая дача».

«За этот долгий путь, наш город видел много трудностей, много проблем. Но сегодня мы видим, какие замечательные перемены, происходят в нашем городе. Все это не без нашего с вами участия. Благодаря вам, дорогие жители, благодаря поддержке губернатора, сегодня наш родной, любимый город развивается и растет», — сказала заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо.