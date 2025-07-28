Концерт ко Дню города прошел в Волоколамске

890-летие Волоколамска в городе отметили концертом популярных исполнителей. Для зрителей выступили Денис Клявер, Леша Свик, группа «Блестящие» и другие артисты.

Началось мероприятие театрализованным рассказом об истории города с древних времен до наших дней. Глава округа Наталья Козлова и депутат Государственной думы Сергей Колунов поздравили волоколамцев с юбилеем родного города, пожелав процветания и развития.

Известные исполнители подарили собравшимся на концерте незабываемые эмоции. Свои самые популярные хиты спели, сорвав бурные аплодисменты, группы «Унесенные ветром», «Блестящие», 5sta Family и Денис Клявер. В финале вечера на сцену вышел кумир молодежи Леша Свик, которому подпевала многотысячная толпа.

Концерт посетило более шести тысяч человек. А кульминацией праздника стало яркое пиротехническое шоу.