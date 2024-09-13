Концерт ко Дню города прошел в центре «Леонидовка» в Мытищах
В Культурно-информационном центре «Леонидовка» состоялся праздничный концерт «Город зажигает огни», который стал ярким событием в честь Дня городского округа Мытищи. Артисты порадовали гостей как современными хитами, так и песнями, уже ставшими классикой.
Концерт собрал множество зрителей, многие из которых пришли целыми семьями, что подчеркивает объединяющую силу творчества, способного связать поколения.
Важной частью мероприятия стал пункт сбора гуманитарной помощи, работавший в здании центра.
Напомним, что в городском округе Мытищи продолжают функционировать пункты сбора помощи в МЦ «Импульс», «ДК Яуза», «Арена Мытищи» и в «Штабе волонтеров».
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