Концерт ко Дню глухих провели в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске

В Усадьбе «Знаменское-Губайлово» городского округа Красногорск собралось множество гостей, чтобы отметить День глухих. В честь праздника организовали концерт с песнями и танцами. Более сотни человек с нарушением слуха сегодня живут в Красногорске.

Праздничный вечер, приуроченный ко Дню глухих, провели усадьбе «Знаменское-Губайлово». Участники красногорского «Дома глухих» удивили собравшихся песнями и танцами.

«Ваше сообщество добилось очень многого, преодолевая жизненные трудности каждый день, мы ценим ваш невероятный удивительный вклад в развитие культуры и социальное развитие нашего округа», — отметила заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Общества для слабослышащих организуют развивающий и интересный досуг для подопечных: устраивают творческие мастер-классы, обучающие занятия и увлекательные конкурсы.

«Мы хотим усовершенствовать взгляд и изменить стереотипы у слышащих людей, чтобы нас воспринимали как своих», — сказала специалист по организационной работе «Дома глухих» Надежда Ярая.

В конце мероприятия организациям и специалистам, которые работают с особенными людьми, вручили благодарственные письма.