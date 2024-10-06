Концерт ко Дню глухих провели в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске
В Усадьбе «Знаменское-Губайлово» городского округа Красногорск собралось множество гостей, чтобы отметить День глухих. В честь праздника организовали концерт с песнями и танцами. Более сотни человек с нарушением слуха сегодня живут в Красногорске.
Праздничный вечер, приуроченный ко Дню глухих, провели усадьбе «Знаменское-Губайлово». Участники красногорского «Дома глухих» удивили собравшихся песнями и танцами.
«Ваше сообщество добилось очень многого, преодолевая жизненные трудности каждый день, мы ценим ваш невероятный удивительный вклад в развитие культуры и социальное развитие нашего округа», — отметила заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.
Общества для слабослышащих организуют развивающий и интересный досуг для подопечных: устраивают творческие мастер-классы, обучающие занятия и увлекательные конкурсы.
«Мы хотим усовершенствовать взгляд и изменить стереотипы у слышащих людей, чтобы нас воспринимали как своих», — сказала специалист по организационной работе «Дома глухих» Надежда Ярая.
В конце мероприятия организациям и специалистам, которые работают с особенными людьми, вручили благодарственные письма.
Отметим, в городском округе Красногорск сегодня живет более 100 человек с нарушением слуха, из них 74 официально состоят в местном отделении Всероссийского общества глухих. Для того, чтобы успешно социализироваться, им нужна чуткость, отзывчивость людей, не имеющих проблем со слухом, а также доступная среда в округе.
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