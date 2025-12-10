Концерт ко Дню героев Отечества прошел в Серпухове

Праздничное мероприятие состоялось во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Его посвятили Дню героев Отечества.

В рамках программы артисты исполнили патриотические песни о Родине и ее защитниках. Также ребята выступили с хореографическими и театральными постановками.

Участниками концерта стали свыше 200 воспитанников творческих коллективов Дворца культуры. Зрителями стали матери, жены, дети и родные военнослужащих.

Поприветствовала собравшихся депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова. Она подчеркнула, почему важно сохранять историческую память и преемственность поколений.

«Этот вечер стал еще одним подтверждением: о героях-земляках не просто помнят. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку, а их подвиги продолжают вдохновлять и объединять серпуховичей», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.