Концерт ко Дню деревень прошел в Стремянникове и Щекутове в Павловском Посаде

День деревни отметили в двух населенных пунктах Павлово-Посадского городского округа. Для жителей организовали концерты и церемонии награждения.

Местные артисты представили творческие выступления. Заместитель главы муниципалитета Камиля Маркова поздравила жителей от имени главы Павловского Посада Дениса Семенова.

Также в этот день прошло награждение активных жителей. Так, благодарность Московской областной думы получила жительница деревни Стремянниково Наталья Мырзикова. Ее отметили за добровольческую деятельность и активное участие в общественной жизни деревни.

Кроме того, благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений» вручили жительнице этой же деревни Надежде Гусевой. Ее наградили за активную гражданскую позицию.

Отметим, что Дни деревень будут проходить в Павлово-Посадском округе все лето. Следующий праздник организуют в деревне Шебаново 21 июня.