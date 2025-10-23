Концерт ко Дню белых журавлей прошел в гимназии № 9 Химках

В гимназии № 9 в Химках провели ежегодный праздник ко Дню белых журавлей — творческий вечер, посвященный памяти воинов, отдавших свои жизни за Родину. Учащиеся читали стихи и исполняли песни военных лет.

В рамках творческого вечера прозвучали произведения Расула Гамзатова и других поэтов. Символика праздника связана с легендой, согласно которой души погибших воинов превращаются в белых журавлей. Эта традиция прочно вошла в систему патриотического воспитания образовательных учреждений города.

«Сегодня, когда наши воины вновь защищают Родину, праздник звучит особенно пронзительно. Мы скорбим о каждом павшем герое и понимаем, что поддержка наших военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО, — наш общий, священный долг. Они должны чувствовать, что за их спиной — вся страна», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Также гостям напомнили, что праздник белых журавлей символизирует скорбь и уважение к погибшим воинам.

«Это невероятно трогательная и важная акция. Она учит наших детей самому главному — эмпатии, уважению к подвигу и памяти. Когда они читают эти стихи, исполняют эти песни, они не просто заучивают слова, они пропускают через себя боль и мужество павших солдат», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.