Концерт ко Дню бабушек и дедушек прошел в школе № 9 в Лобне

Праздник бабушек и дедушек отметили в средней школе № 9. Для старшего поколения были организован концерт и чаепитие.

Бабушкам и дедушкам провели экскурсию по учебному заведению. Гости школы обратили внимание, что работа по нравственно-патриотическому воспитанию ведется на очень высоком уровне и отметили важность этого процесса, формирующего у молодежи представление о преемственности поколений.

Силами педагогического коллектива и школьников был подготовлен праздничный концерт, который очень тепло приняли зрители. После угощения каждому гостю вручили в подарок продуктовый набор, которые помогли приобрести родители учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».