Концерт классической музыки прошел в поселке Манихино в Истре

На мероприятии «Утро со скрипкой» в поселке Манихино на улице Институтской юная Анастасия Рабчевская спела вместе с семьей. Она исполнила «Старинную французскую песенку» Петра Ильича Чайковского и «Польку» Михаила Глинки.

Девочка учится вокалу в первом классе Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

После Анастасии на сцене спела сложный Этюд № 3 композитора Жака Фереоля Мазаса Вика Рабчевская. Она учится там же, но в третьем классе. Самым захватывающим моментом концерта стало выступление Ирины Рабчевской, артистки Московского музыкального театра «Геликон-опера». Она сыграла на скрипке граунды анонимных английских композиторов XVII века: величественный «Duke of Norfolk», а также «Зеленые рукава». Она будто бы перенесла слушателей в эпоху барокко своими мелодиями.

Площадку, где выступала семья Рабчевских, построили в прошлом году. Ее реализовали, учитывая предложения местных жителей, благодаря победе на региональном этапе конкурса проектов инициативного бюджетирования. Сейчас здесь проводятся разные выступления и мастер-классы.