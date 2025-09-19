Концерт классической музыки для школьников прошел в Черноголовке

Симфоническая сказка «Петя и Волк» была написана Сергеем Прокофьевым в 1936 году. В ее основе лежит незамысловатый сюжет о том, как мальчик Петя вступил в борьбу со злым и опасным волком. Сказка не только увлекательная, но и познавательная — по ходу развития сюжета зрители знакомятся с различными музыкальными инструментами и узнают об их роли в симфоническом оркестре.

В роли чтеца выступил ведущий Дмитрий Кондратков. Действие, разворачивающееся на сцене, сопровождалось видеорядом.

«Мне очень понравилось как педагогу, просто как мамочке детей. Очень хорошо передали идею, задумку. Музыкальные инструменты все характеры героев передали», — поделилась впечатлениями учитель начальных классов Анастасия Бондаренко.

Концерты классической музыки с участием профессиональных музыкантов в Черноголовской школе проводятся третий год в рамках проекта «Музпросвет. Программу подбирают с учетом возраста детей.

«У большого количества детей нет возможности выезжать в Москву на такие концерты. Здесь концерты действительно высокого качества, высокого уровня. И ребята всем классом, с классным руководителем, имеют возможность этот концерт послушать, поговорить о нем после того, как это мероприятие прошло», — отметила директор Черноголовской школы Ольга Михайлова.

По мнению педагогов, такие мероприятия позволяют детям расширять горизонты понимания искусства и вдохновляют учеников на новые творческие высоты. А организовать концерт помогла автономная некоммерческая организация «Центр городского развития» городского округа Черноголовка.

Помимо сказки «Петя и волк», в спектакле прозвучала сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. Участниками карнавала стали различные персонажи животных: большие и маленькие, быстрые и медленные, дикие и домашние. Представляли их музыкальные инструменты. Юные зрители получили большое эстетическое наслаждение и покидали зал в приподнятом настроении.