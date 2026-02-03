Концерт камерной музыки пройдет в музее-заповеднике Пушкина в Одинцове 7 февраля

Концерт камерной музыки «Зимние акварели» состоится в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцове 7 февраля. Он пройдет в рамках программы «Музыкальные вечера в русской усадьбе», которая посвящена памяти пианистки, народной артистки России, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Зинаиды Игнатьевой.

В большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы выступят лауреаты международных конкурсов Сергей Журавлев (флейта), Мария Федорова (арфа), Ирина Журавель (фортепиано). Они исполнят произведения Луи Николя Клерамбо, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов. Ведущим станет музыковед Александр Баранов.

В Минкультуры Подмосковья отметили, что концерт пройдет в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» имени Игнатьевой».

Узнать больше о событии и приобрести билеты можно по ссылке.