Концерт «Калейдоскоп снежинок» прошел в Павловском Посаде

В поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа прошел масштабный концерт «Калейдоскоп снежинок». Мероприятие, ставшее одним из ключевых событий культурной программы муниципалитета, было организовано в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

На сцене развернулось настоящее мультижанровое шоу, в котором приняли участие ведущие коллективы округа: вокальная студия «Мастерская Алисы» и вокальная группа «Созвездие», коллектив эстрадного танца «Феерия», а также вокальная группа «Ностальгия».

«Этот концерт стал еще одним ярким подтверждением того, насколько богат наш округ творческими людьми. Зрители с нетерпением ждали встречи со своими кумирами, и артисты не подвели, подарив гостям заряд бодрости и праздничного настроения на весь январь», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.