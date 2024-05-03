Концерт к открытию теплого сезона прошел в парке Солнечногорска | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:37 Концерт к открытию теплого сезона прошел в парке Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Областная праздничная программа «Открытие теплого сезона» прошла в центральном парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Концерт и мастер-классы посетили около 1500 жителей округа.

В городском парке прошли мастер-классы, выставки и экскурсии. Также в этот день состоялась концертная программа с участием творческих коллективов округа.

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также состоялось открытие «Общественного огорода». На площадке около кафе разместили деревянные ящики с удобренной землей и частично засеяли грядки овощами, зеленью и цветами. На протяжении всего летнего сезона любой желающий сможет высаживать и ухаживать за растениями.

«Более 1500 жителей и гостей округа с радостью посетили наше мероприятие в центральном парке. В прошлом году мы получили много положительных откликов от гостей парка о проекте „Общественный огород“. Уверен, что в этом сезоне еще больше посетителей смогут приобщиться к посадке цветов либо овощей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всего в Подмосковье развлекательные программы к открытию теплого сезона подготовили более 85 парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков региона.

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