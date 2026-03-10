Концерт к Международному женскому дню прошел в Ступине
Праздничный вечер объединил представительниц разных поколений, профессий и сфер деятельности — тех, кто ежедневно дарит заботу, вдохновение и тепло. На сцене Дворца культуры выступили творческие коллективы, которые показали лучшие танцевальные, вокальные и театрализованные номера.
Жительниц Ступина поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
«Вы у нас самые красивые, умные, обаятельные, привлекательные. На ваших женских, хрупких плечах многое держится. Желаю вам добра и благополучия», — сказал руководитель муниципалитета.
Слова благодарности адресовали и тем, кто поддерживает наших бойцов — собирает и отправляет гуманитарную помощь, помогает членам их семей. На музыкальном празднике аплодисментами отметили Героя России — Людмилу Болилую.
Кульминацией мероприятия стало появление артистов с цветами: представители сильного пола спустились в зал и вручили женщинам весенние букеты.