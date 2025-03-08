Концерт к Международному женскому дню прошел в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки состоялся концерт, посвященный 8 Марта. Местные творческие коллективы представили зрителям музыкальные и танцевальные номера.

На сцене прозвучали всеми любимые песни о весне, красоте и женственности. Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк поздравил собравшихся с наступающим Международным женским днем.

«Это праздник, который символизирует не только весну и красоту, но и силу, мудрость и вдохновение», — отметил он.

По словам депутата Артура Каримова, женщины вдохновляют, помогают развитию и процветанию общества.

«Они занимаются разными сферами жизни: от семьи и воспитания детей до карьеры и общественной активности. С наступающим праздником, красавицы», — поздравил жительниц округа народный избранник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.