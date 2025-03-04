Концерт к Международному женскому дню пройдет в Химках 5 марта

Жительниц Химок поздравят на тематическом концерте в преддверии Международного женского дня. Музыкальный вечер состоится 5 марта во многофункциональном социальном комплексе «Восход».

Праздничный концерт пройдет при поддержке Союза пенсионеров Подмосковья. Творческие номера подготовили ансамбль «Родные напевы» и хор «Сударушки» из числа участников Союза.

Они поздравят всех девушек с наступающим весенним событием. Кроме того, активных жителей и ветеранов ждет торжественное награждение за вклад в жизнь округа.

Посетить концерт 5 марта в 12:00 сможет каждый желающий.

Напомним, что Союз пенсионеров Подмосковья активно участвует в культурной и общественной жизни Химок. Его члены регулярно организуют благотворительные акции, сборы гуманитарной помощи, мастер-классы и многое другое.

Ранее мы рассказывали о том, что масленичную программу для детей с ОВЗ провели в Химках.