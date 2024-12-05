Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Подольске

В Доме культуры «Октябрь» в Подольске состоялось торжественное мероприятие под названием «Вместе мы сможем больше», посвященное Международному дню инвалидов. В рамках события заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова вручила муниципальные награды активным членам общества инвалидов.

Среди награжденных была председатель городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Круглова.

Для гостей мероприятия творческий коллектив филармонии подготовил яркую концертную программу. Зрители тепло приветствовали выступления солистов Николая Агафонова и Павла Быкова, а также вокального дуэта «Русская душа». В завершение концерта всем участникам были вручены сладкие подарки.

В Московской области проживает около 400 тысяч людей с инвалидностью, из них более 14 тысяч — в Подольске. В округе активно реализуются программы поддержки маломобильных граждан: создаётся доступная среда в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Напомним, что Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 года. Главная цель этого дня — привлечь внимание общества к вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья и поддержать их права на полноценную жизнь.

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