Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Котельниках

В Доме культуры «Силикат», входящем в состав культурного комплекса «Котельники», в рамках проекта «Активное долголетие» состоялась музыкальная программа под названием «Лучшее лекарство — это творчество». Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов и собрало участников семейного клуба, а также членов Московской областной региональной общественной организации инвалидов «Феникс».

Встречу открыл иерей Николай, клирик храма Казанской Иконы Божией Матери, который обратился к собравшимся с теплыми словами и добрыми пожеланиями. В рамках программы выступил руководитель образцового коллектива «Шоу-театр „Ковер-Самолет“» Игорь Михайлов, чьи проникновенные песни нашли отклик в сердцах зрителей. Также участники семейного клуба подготовили собственные номера: солисты и хор выступили под аккомпанемент гармониста Александра Плешакова.

Особым подарком для гостей стало выступление Полины Дроздовой, юной солистки образцовой балетной студии «Фуэте». Ее номер добавил мероприятию особую атмосферу радости и вдохновения.

На встрече присутствовали 50 человек, среди которых был участник в возрасте 90 лет. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют развитию творчества и укреплению духа.

Культурный комплекс «Котельники» приглашает всех желающих присоединиться к занятиям. Для людей старшего возраста действует свободный вход при предъявлении социальной карты.

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